"AB temsilcisi Muscheidt kaba bir biçimde kovuldu"

Reuters'ın, adı açıklanmayan üç diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde temsilcinin, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ülkeyi terk etmesinin istendiği yazıldı.

"Persona non grata" Latince'de "istenmeyen kişi" anlamına geliyor ve devletlerarası ilişkilerde bir ülkeye girip orada kalması söz konusu hükümet tarafından yasaklanan yabancı bir kişi için kullanılıyor.

Bir kaynak, AB temsilcisinin ülkeden çarşamba ayrılmasının istendiğini söylerken diğer iki kişi, herhangi bir tarih vermedi.

Haber ajansı, “Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetiminin kararı, özellikle son birkaç yıldır bağımsız basına yönelik kapsamlı baskının ve siyasette muhalefetin yok edilmesinin ardından, kendisini eleştirenleri cezalandırmaya yönelik en son hamle” ifadesini kullandı.

Nikaragua'nın eski Amerikan Devletleri Örgütü temsilcisi Arturo McFields da attığı tweet'te AB temsilcisi Muscheidt'in "kaba bir şekilde kovulduğunu" yazdı.

AB'nin Birleşmiş Milletler Delegasyonu, geçen hafta ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM 77. Genel Kurulu'nda Ortega'yı "demokrasiyi tekrar inşa etmeye" çağırmıştı. Bildiride, siyasi tutuklukların serbest bırakılması ve insan haklarına saygı gösterilmesi istenmişti.