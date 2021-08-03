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ABD 100 ülkeye aşı gönderiyor

ABD, koronavirüs aşısına ulaşımda zorluk yaşayan 100 ülkeye 500 milyon doz aşı gönderecek. Sevkiyatın ay sonu başlaması bekleniyor.

Amerika 03.08.2021, 17:59
ABD 100 ülkeye aşı gönderiyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla küresel mücadele kapsamında ABD'nin 60'tan fazla ülkeye 110 milyon doz aşı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz Kovid-19 aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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#ABD #kovid19 aşısı
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