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ABD 12 bin askerini çekme kararı aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 11 bin 900 askerini Almanya'dan çekme kararı aldı. Askerlerin 5 bin 400'ü başka NATO ülkelerine transfer edilecek. Kalanlar ise ABD'ye geri dönecek.

ABD 12 bin askerini çekme kararı aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 11 bin 900 askerini Almanya'dan çekme kararı aldı. Askerlerin 5 bin 400'ü başka NATO ülkelerine transfer edilecek. Kalanlar ise ABD'ye geri dönecek.

Kaynak: Haber 7

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