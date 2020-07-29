ABD 12 bin askerini çekme kararı aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 11 bin 900 askerini Almanya'dan çekme kararı aldı. Askerlerin 5 bin 400'ü başka NATO ülkelerine transfer edilecek. Kalanlar ise ABD'ye geri dönecek.
Kaynak: Haber 7
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 11 bin 900 askerini Almanya'dan çekme kararı aldı. Askerlerin 5 bin 400'ü başka NATO ülkelerine transfer edilecek. Kalanlar ise ABD'ye geri dönecek.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 11 bin 900 askerini Almanya'dan çekme kararı aldı. Askerlerin 5 bin 400'ü başka NATO ülkelerine transfer edilecek. Kalanlar ise ABD'ye geri dönecek.
Kaynak: Haber 7