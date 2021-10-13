ABD, 19 ay sonra sınırlarını açıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Covid-19 salgını nedeniyle kapattığı kara sınırlarını zorunlu olmayan seyahatlere yeniden açacağını duyurdu.

Kasım ayında yürürlüğe girecek uygulama ile ABD, 19 aydır kapalı tuttuğu kara sınırlarını yeniden açmış olacak.

Ancak yurt dışından gelen tüm ziyaretçilerden iki doz Covid-19 aşısı olmaları istenecek.

ABD'nin Kanada ve Meksika sınırlarından araç, demiryolu ve feribot seferleri, salgının ilk günlerinden bu yana ticaret gibi temel sebepler hariç büyük oranda sınırlandırılmıştı.

Bugün açıklanan yeni kurallarının kasım ayının başından itibaren geçerli olacağı ve Covid-19 aşısı olmuş tüm uluslararası yolcuların, kara sınırlarından herhangi bir kısıtlama olmaksızın ülkeye girebileceği kaydedildi.

Meksika ve Kanada, pandeminin başından bu yana aileleri ayırdığı gerekçesiyle seyahat kısıtlamalarını hafifletmesi için ABD'ye baskı yapıyordu.

Öte yandan hava yoluyla ülkeye gelenlerden istenen negatif Covid-19 testi, kara ve deniz yoluyla ülkeye gireceklerden istenmeyecek.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de sadece ABD'nin onay verdiği değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı herhangi bir aşıyı tam olan kişinin ülkeye girebileceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Euronews