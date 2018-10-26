ABD 3 gündür ayakta

Bombaların tamamı patlamadan etkisiz hale getirilirken, Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamada "Medya kesinlikle bu süreçte bir rol oynuyor" ifadeleri kullanıldı.

6 Kasım'da yapılacak seçimlere 10 gün kala Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem önde gelen Demokrat figürler ve CNN'e gönderilen bombalı paketler halkta endişeye neden oluyor.

72 saat içerisinde gönderilen 10 bombalı paket ülke gündemini alt üst ederken, paketlerin tamamı hedeflerine teslim edilmeden fark edildi ve etkisiz hale getirildi.

PAKETLER KİMLERİ HEDEF ALDI?

Paketlerin hedefindeki isimler Trump karşıtları ve önde gelen Demokrat aktörlerdi.

George Soros: Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından olan ünlü spekülatör milyarder Soros'un New York'taki evine bir bombalı paket gönderildi.

Bill ve Hillary Clinton: Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi olan eşi Hilary Clinton'ın New York'taki evlerine de bir paket gönderildi. Gizli Servis paketi etkisiz hale getirdi.

Barack Obama: Eski ABD Başkanı adına gönderilen paket Gizli Servis tarafından engellendi.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder: Üzerinde Holder'ın ismi yazan bir paket Demokrat vekil Debbie Wasserman Schultz'un Florida'daki ofisine gönderildi.

Maxine Waters: Demokrat Kongre Üyesi Maxine Waters adına iki paket gönderildi. Paketlerden birisi Maryland'deki tesiste kongre üyeleri için yapılan incelemede farkedilirken, ikincisi Los Angeles posta servisi tesislerinde bulundu.

John Brennan: Eski CIA Başkanı Brennan adına gönderilen paket, bir kurye tarafından CNN'in New York'taki binası Time Warner Center'a teslim edildi. Bina polis ekipleri tarafından boşaltılırken, paketin içerisinden beyaz bir toz da çıktığı açıklandı.

Joe Biden: Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden adına gönderilmiş iki paket Delaware posta ofisinde bulundu.

Robert De Niro: Trump'ı 'ulusal felaket' olarak niteleyen aktör Robert De Niro'nun New York'taki adresine de bir paket gönderildi.

Bombalı paketlerin Temsilciler Meclisi seçimlerine yaklaşık 10 gün kala ünlü isimlere gönderilmesi, Demokrat tabanda nasıl bir etkisi olacak merak konusu oldu.

Kaynak: Ajanslar