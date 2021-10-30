ABD, 7 ülkeden biri

ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal harcama planında 12 hafta olması öngörülen ücretli aile izninin dün Kongre’deki görüşmelerin ardından plandan çıkartılmasıyla ABD, ailelere ücretli doğum izni vermeyen dünyadaki tek gelişmiş ülke olmayı sürdürecek.

ABD Kongresinde görüşülen sosyal harcama planında yer alan doğum izni, onay için oyuna ihtiyaç duyulan Demokrat Batı Virginia Senatörü Joe Manchin’in talebiyle önce 4 haftaya indirildi ardından paketten tamamen çıkartıldı.

Ülkede yıllardır kadın hakları savunucularının mücadele ettiği ücretli doğum izni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının bir kez daha dışında kaldı.

Böylece ABD, "dünyada ailelere ücretli doğum izni vermeyen 7 ülkeden biri" olmayı sürdürdü.

Bunun çalışan aileler için "büyük bir darbe" olduğunu belirten Vermont Senatörü Bernie Sanders, "Dünyada ücretli doğum ve hastalık iznini garanti etmeyen tek büyük ülke olma utancını sürdürüyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

Washington eyaleti Demokrat Parti Senatörü Patty Murray de "Bir iki erkeğin bu ülkedeki milyonlarca kadına doğum izni vermemesini kabul etmeyeceğiz." dedi.