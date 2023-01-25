ABD Adalet Bakanlığı Google'a dava açtı

İnternet arama motoru Google, dijital reklamcılıkta rekabete aykırı davranmakla suçlanıyor. Dev şirket bir kez daha "antitröst" davası ile karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığı, 8 eyaletin başsavcısı ile birlikte, dijital reklamcılık sektöründeki hakimiyetinin rekabete zarar verdiği iddiasıyla Google'a dava açtı.

Google'a çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline almak, sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak, rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullanmak suçlamaları yöneltiliyor.

Davanın amacının, dijital reklam pazarında rekabeti yeniden tesis etmek olduğu açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020 yılında da, arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.