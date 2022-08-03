ABD Adalet Bakanlığından Yargıtay kararı sonrası ilk kürtaj davası

Adalet Bakanlığı böylece haziran ayında Yargıtay'ın kürtajı anayasal bir hak olmaktan çıkarmasından bu yana ilk defa bir eyalete dava açmış oldu.

Idaho, Yüksek Mahkeme'nin bir kadının kürtaj hakkını güvence altına alan 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozmasının ardından kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan bir dizi eyaletten biri.

Mahkemenin kararının ardından ABD Devlet Başkanı Joe Biden, hükmü kınamış ve kürtaja erişimi sağlamak için "elinden gelen her şeyi" yapma sözü vermişti.

Adalet Bakanlığı, 25 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan bir Idaho yasasının Kongre tarafından kabul edilen Acil Tıbbi Tedavi ve Çalışma Yasası (EMTALA) ile çeliştiğini belirtti.

Federal bir yasa olmasından dolayı eyalet yasalarının uyması zorunlu olması gereken EMTALA yasası, hastanın "acil bir tıbbi durumda tedavi şartını yerine getirmesi durumunda" kürtaj yapılmasına izin veriyor.

Adalet Bakanlığı ise Idaho eyaletince uygulanacak yasa karşısında hamile bir kadının sağlığını korumak için kürtaj yapan tıbbi kurumların korunmadığını ileri sürüyor.

ABD'deki 50 eyaletten neredeyse yarısı Yüksek Mahkeme kararının ardından kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan yasaları onayladı ya da onaylamak üzere harekete geçti.