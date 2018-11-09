ABD alarma geçti, 120 bin kişi tehlikede

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir devam eden yangın doğa ile şaka olmayacağının en büyük kanıtlarından biri.

72 kilometrekarelik ormanlık arazi küle döndü. Yangın sebebiyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ölü sayısına dair bir rakam açıklanmadı.

Yangından en büyük hasarı Paradise kenti gördü. 27 bin nüfuslu kentin tamamı tahliye edildi. Kent genelinde bin civarında yapının tamamen yandığı belirtildi.

Kaliforniya, yangın sebebiyle hayalet eyalete dönüş durumda.

Yangına 1500 kişilik bir ekip 300 itfaiye aracı, 20 dozer ve çeşitli araçlarla müdahale etmeye çalışıyor.

Orman yangınları, bölgedeki ev ve iş merkezlerinin yanmasına neden olurken birçok eve elektrik verilemiyor.

Bölgedeki okullar geçici bir süre için eğitime ara verdi. Yangının 93 bin nüfuslu Chico kentine kadar ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Eyalet genelinde hava kalitesinin oldukça düşük olduğu aktarıldı ve bölge halkının buna karşın tedbir alması önerisinde bulunuldu.

Kaynak: Hürriyet