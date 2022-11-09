ABD ara seçimlerinde son durum: Cumhuriyetçiler Senato'da bir koltuk daha kazandı

ABD'de dün düzenlenen ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadı olan biri olan Senato'da galip gelen parti henüz netleşmezken Wisconsin'de sonuçlar açıklandı.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Wisconsin'de Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson tekrar girdiği seçimleri kazandı.

Açıklanan bu son sonuçla, Senato'da Cumhuriyetçiler 20 sandalye kazanırken Demokratlar 12 sandalyenin sahibi oldu. Demokratlar, Dr. Mehmet Öz'ün yarışı kaybettiği Pensilvanya'da Cumhuriyetçilerin elinden bir sandalyeyi aldı.

Açıklanan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 sandalye bulunurken Georgia, Nevada, Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

Mevcut düzende Senato'da 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongre'nin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak. Denge yine 50'ye 50'de kalırsa Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris, aynı zamanda Senato Başkanı olduğu için eşitliği bozacak ve Senato'nun kontrolü Demokratlarda kalacak.

Georgia'da seçimler ikinci tura kalabilir

Öte yandan yarışın başa baş gittiği Georgia'da hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle, Senato yarışının ikinci tura kalması söz konusu.

Georgialı yetkililer, oy sayım işleminin hala devam ettiğini ancak ikinci tur olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Eyalet yasalarına göre ikinci tur seçimler için 6 Aralık tarihi belirlendi.