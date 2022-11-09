ABD ara seçimlerinde son durum: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota ve Güney Dakota'da Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.

New York'ta ise Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer koltuğunu korudu.

Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina ve Kentucky eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.

Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont ve Maryland'de Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlarda Cumhuriyetçiler 11, Demokratlar 5 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarda Cumhuriyetçilerin elinde 40, Demokratların elinde 41 koltuk görünüyor.

Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.