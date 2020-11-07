ABD basını: Başkanlık seçimini Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

ABD basını: Başkanlık seçimini Biden kazandı

Amerikan basını, Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden'ı resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı ilan etti. Biden'ın Pensilvanya'yı kazanmasıyla delege sayısı 284'e yükseldi.

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Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 19:42
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