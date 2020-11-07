ABD basını: Başkanlık seçimini Biden kazandı

Amerikan basını, Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden'ı resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı ilan etti. Biden'ın Pensilvanya'yı kazanmasıyla delege sayısı 284'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 19:42
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.
Amerikan basını, Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden'ı resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı ilan etti. Biden'ın Pensilvanya'yı kazanmasıyla delege sayısı 284'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 19:42