ABD basını Dağıstanlı sporcuyu konuşmaya devam ediyor

İrlandalı McGregor'u yenerek hafif sıklet unvanını koruyan Dağıstanlı Nurmagomedov, maçın ardından tartışmalar sonrası spor ve siyaset dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

Yenilginin ardından sürerken ünlü boksör Floyd Mayweather'in Nurmagomedov hakkında söylediği sözler yeni bir meydan okumaya yol açtı.

Khabib'in bu yaptığının büyük bir skandal olduğunu dile getiren ABD'li sporcu, ona büyük bir cezanın geleceğini dile getirerek, "McGregor ile pek uyuştuğumuz söylenemez. Herkes ondan yenilmezlik bekliyor. McGregor zor bir rakip ama onun rakibi kafesten atlayıp oradaki insanlara saldırdı. Bu çok profesyonellik dışı bir hareket. Elbette bunun cezası ağır olacak." dedi.

Nurmagomedov'dan Türkiye'ye teşekkür

Khabib Nurmagomedov ise Türkiye'yeden gelen destek sonrası "Desteğiniz için teşekkür ederim Türkiye." mesajı gönderdi.

Habib Nurmagomedov'un açıklamaları şöyle:

"Neden otobüsümüze saldırıp arkadaşlarımızı yaralayan kişileri cezalandırmıyorsunuz, neredeyse bizi öldüreceklerdi, neden kimse onların benim dinimi, ırkımı ve ailemi aşağılamasına bir şey demiyor? Her iki taraf da kavgaya karışmışken neden sadece benim takımım cezalandırılıyor? Eğer bu olayları benim başlattığımı söylerseniz ben de aslında onların başlattığı şeyi kendim bitirdim derim.

Eğer ille de birini cezalandıracaksanız beni cezalandırın, arkadaşım Zubaira Tukhugov’un bu olanlarla ilgisi yok. Eğer arkadaşımın bu durumuna sesiz kalacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece Conor'a vurdu diye Zubaira'nın dövüşünü iptal ettiniz, fakat bir noktayı kaçırıyorsunuz eğer videoyu incelerseniz önce Conor McGregor'un başka bir takım arkadaşıma vurduğunu görürsünüz.

Şunu bilmenizi isterim ki eğer arkadaşımı bu oyunun dışına itmeye kalkarsanız yalnız onu değil beni de kaybedersiniz. Biz Ruslar kardeşlerimizi asla yarı yolda bırakmayız ve sonuna kadar bu uğurda gideriz. Yine de Tukhugov'u kovarsanız benim kontratımı da bozmayı unutmayın çünkü siz yapmazsanız kontratımı tek taraflı olarak kendim feshederim. Son bir şey daha, bana henüz vermediğiniz param da sizde kalabilir, bu parayı vermekle ilgili bayağı meşgul görünüyorsunuz, umarım boğazınıza yapışmaz. Biz burada onurumuzu koruyoruz ve bu bizim için her şeyden daha önemli. Bu uğurda sonuna kadar gideceğiz." dedi.

50 Cent'den Nurmagomedov'a destek

Khabib Nurmagomedov'a bir destek de ABD'den geldi. Ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, UFC'nin yaptırımlarını yanlış olarak nitelerken Rus sporcuya bir teklifte bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 50 Cent, Khabib ve ekibinin, McGregor'a bir şey yapmadığına dikkat çekerken "UFC'nin Khabib'e yaptıklarını doğru bulmuyorum. Bellator'da benim için dövüşürse kendisine 2 milyon Euro nakit para ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Müslüman dünyasında Muhammed Ali etkisi

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip 30 yaşındaki Avar Türkü Nurmagomedov'un galibiyeti, karşılaşma öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar, Müslüman dünyasında Muhammed Ali etkisi oluşturdu.

Karşılaşmanın ardından salonda çıkan olaylar, Nurmagomedov'un müsabakayı kazanması ve sonrasında "Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." şeklindeki ifadeleri, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı verilen en iyi cevap olarak yorumlandı.

Daily Mail'de yer alan haberde, McGregor'un Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçının ardından karma dövüş sanatlarına beklenen dönüşü yapamadığı belirtilerek, "McGregor'un dönüşü, seyircilerin desteği ve oluşturulan karnaval havasına rağmen Nurmagomedov nedeniyle yarıda kaldı. 9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

New York Times'ın haberinde, Nurmagomedov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı tebrik telefonu ön plana çıkarılarak, "Nurmagomedov galip gelerek karma dövüş sanatlarının en büyük yıldızı McGregor'un sözlü ve fiziksel saldırılarına en iyi cevabı verdi." yorumu yapıldı.

Ayrıca haberde, Dağıstanlı dövüşçünün "Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." ifadeleri öne çıkarıldı.

L'Equipe gazetesinde "Nurmagomedov, McGregor'a karşı yüzyılın dövüşünü kazandı." ifadesiyle duyurulan haberde, karşılaşma öncesi yaşanan tartışmalar ve artan gerilim nedeniyle maçın ardından olay çıkmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.

Eski bir sporcu olan babası sayesinde küçük yaşlarda güreşle tanışarak spora başlayan Khabib Nurmagomedov, ayrıca judo ve sambo branşlarında eğitim aldı.

Dokuz yaşındayken antrenmanlarını ayıyla güreşerek yapan Nurmagomedov'un bu görüntüleri sosyal medyada gündem haline geldi.

Nurmagomedov, eğitimi sırasında antrenmanlarını izlediği ve ilgi duyduğu karma dövüş sanatlarına 18 yaşından sonra başladı.

Dağıstanlı Nurmagomedov, 20 yaşında karma dövüş sanatlarında profesyonel maçlara çıkmaya başlayarak bu alanda kariyerinin ilk adımlarını attı.

Khabib Nurmagomedov, profesyonel kariyerinde çıktığı 27 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğraflarını paylaşan "Kartal" lakaplı Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarındaki en uzun yenilmezlik serisini de elinde bulunduruyor.

McGregor ile Nurmagomedov arasındaki mücadelenin bitmesiyle iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşandı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 11:42