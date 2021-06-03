ABD basını: 'Yunanistan Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalır'

ABD basını, olası bir muharebe durumunda Türk SİHA'ları karşısında Yunan tanklarının çaresiz kalabileceğini yazdı.

Akşam'da yer alan habere göre, Yunanistan'ın Alman ve Amerikan menşeili 1341 tankı bulunurken buna karşılık Türkiye'nin savaş gücü olarak 3 bin tankı bulunuyor. Ayrıca Türkiye envanterindeki tankların bir kısmını kendi üretiyor.

Haberde Türkiye'nin tank kuvvetlerinin yanı sıra SİHA potansiyeli de yer aldı. Haberin içerisinde konuya ilişkin, "Türkiye bir nevi SİHA konusunda süper güç haline geldi ve sadece kendi ordusu için üretmekle kalmadı, aynı zamanda SİHA'ların büyük bir ihracatçısı haline geldi." ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterlerinde bulunan yerli üretim araçların, Yunanistan karşısında büyük bir avantaj olarak görüldüğü haberde, tank ve SİHA'lardan övgüyle bahsedildi.

SİHA'LAR YÜZDE 93 YERLİ

Dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Milli SİHA'ların kullanıldığı ülkelerdeki operasyonel başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye gelişmiş bir hava aracının ihraç edilmesine de olanak sağladı.

Anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.

Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 180 Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor.

Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.

Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapıyor.