ABD basınından Biden'a Putin tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa seyahatindeki tartışmalı açıklamalarıyla gündem oldu.

Önce Polonya'daki ABD askerlerinin Ukrayna'ya gideceğini ima etti, sonra Rusya kimyasal silah kullanırsa NATO'nun karşılık vereceğini ifade etti.

Polonya'da yaptığı konuşmada da, Rusya'da yönetim değişikliği çağrısında bulunarak, "Bu adam iktidarda kalmamalı" dedi.

Biden'a, Beyaz Saray'da 2023 bütçesi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, Avrupa seyahatinde kurduğu cümleler soruldu.

Biden'dan "Putin'i indirmeye çalışmıyoruz" mesajı

Biden'ın "Putin iktidarda kalamaz" sözleri hatırlatıldığında verdiği yanıt tartışmaları büyüttü.

"Öfkemi dile getiriyordum, iktidarda kalmamalı. Ancak bu Putin'i devirmek için bir şey yapacağımıza dair temel bir politikamız olduğu anlamına gelmez."

Biden: 'Putin iktidarda kalmamalı' sözünden geri adım atmayacağım

Beyaz Saray düzeltme yayımladı

Beyaz Saray'ın, Biden'ın bazı açıklamalarından sonra düzeltme yayımlaması da ABD basınında tepkiye yol açtı.

Biden'ın ifadelerinin, gergin olan Rusya-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği ve tehlikeli sonuçlara yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Washington Post gazetesine konuşan uzmanlar ise bu söylemin Putin'in Ukrayna'ya karşı daha da sertleştirebileceği endişelerini dile getirdi.

Öte yandan Biden'ın Amerikan Başkanı olarak söylediği sözleri "Bu bir politika değildir" şeklinde yorumlaması da tartışmaların odağında yer aldı.

Biden'ın başkanlık performansını onaylayanların oranı düştü

Son NBC anketinde, Biden'ın başkanlık performansını onaylayanların oranının yüzde 40'a gerilediği görüldü.