ABD basınından TB2'ye övgü: Beklenmedik bir kahraman

Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı dünyanın gündeminden düşmüyor.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Bayraktar TB2 bu sefer ABD basınına manşet oldu.

ABD'nin önde gelen dergilerinden Foreign Affairs Bayraktar TB2 ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Söz konusu makalede TB2 Bayraktar İHA'ların savaştaki rolüne değinildi ve 'TB2 beklenmedik bir kahraman' yorumunda bulunuldu.

Savaşın ilk günlerinde pek çok askeri uzmanın kolay bir Rus zaferi beklediğinin altını çizen makalede Ukrayna'nın şaşırtıcı başarısının birkaç nedeni olduğu bunlardan birinin de TB2 Bayraktar olduğunun altı çizildi.

Lauren Kahn, tarafından kaleme alınan makalede şu ifadelere yer verildi;

'Bu İHA'lar, topçu veya zırhlı araçlar gibi daha yavaş veya sabit hedefleri bile etkisiz hale getirmede çok başarılı oldu.'

Makalede TB2 Bayraktar'nin Mart ayında Kiev'in kuzeyindeki bir Rus askeri konvoyuna saldırmak için kullanıldığı hatırlatıldu ve 'Ukrayna bunları kullandı ve Rusya'nın geri çekilmesine yardımcı oldu' denildi.