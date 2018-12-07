ABD Başkanı adaylarını açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı için William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu. Öte yandan Trump, BM Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA
ABD Başkanı Adalet Bakanlığı ve BM Daimi Temsilciliği için adaylarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı için William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu. Öte yandan Trump, BM Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA