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ABD Başkanı Biden 80 yaşında

ABD'nin "en yaşlı başkanı" unvanını taşıyan Joe Biden, bugün 80. yaşını kutladı.

Amerika 20.11.2022, 22:33
ABD Başkanı Biden 80 yaşında

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı açıklamaya göre, Biden ailesi, Joe Biden'ın 80. yaş gününü bugün bir aile kahvaltısıyla kutluyor.

Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden'ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

- Biden'ın başkanlık için tekrar yarışıp yarışmayacağı merak konusu

Öte yandan Biden'ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden'ın 2024'te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.

Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden'ın başkanlık ofisi için "mental ve fiziki olarak çok yaşlı" olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya "gayet iyiyim" yanıtını veriyor

Kaynak: AA
#ABD #Joe Biden
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