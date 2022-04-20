ABD Başkanı Biden: Artan enflasyondan Putin sorumlu

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede son dönemde ailelerin artan fiyatlarla mücadele ettiğinin farkında olduklarını söyledi.

"Akaryakıt fiyatları arttığında bunu hisseden aile büyüğüdür. Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu COVID-19 ve Vladimir Putin'dir."

Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırdığını vurguladı.

"Bunun sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisinde gördük. Geçen ay enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in savaşının akaryakıt ve diğer enerji fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu."

Biden, artan fiyatları düşürmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek, bu çerçevede petrol üreticileri ile görüştüğünü ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya saldıklarını anımsattı.