ABD Başkanı Biden'dan 11 Eylül mesajı

11 Eylül 2001 saldırılarının 21. yılında, saldırıya uğrayan yapılardan biri olan ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) anma töreni düzenlendi.

Törene, ABD Başkanı Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in yanı sıra saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve üst düzey subaylar katıldı.

Biden, törende yaptığı konuşmada, 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in, 11 Eylül saldırısının olduğu gün Amerikan halkına gönderdiği mesajı anımsattı.

Joe Biden, "11 Eylül'dü (Kraliçe Elizabeth'in) Büyükelçisi New York'taki St. Thomas Kilisesi'nde bir ayin duasında okudu o mesajı. Burada bize anlamlı bir alıntıyı hatırlattı, 'keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir'. Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir ve hepiniz kederi yaşadınız. Bu bedeli derinden hissediyorsunuz" ifadesini kullandı.

11 Eylül saldırılarından sonraki 21 yılda yüz binlerce ABD askerinin Irak ve Afganistan'da savaştığını hatırlatan Biden, saldırıdan 10 yıl sonra 11 Eylül'den sorumlu tutulan El Kaide terör örgütünün elebaşı Usame bin Ladin'i öldürdüklerini, geçen yaz aylarında ise saldırı sırasında bin Ladin'in yardımcısı olan, daha sonra El Kaide elebaşı olan Eymen ez-Zevahiri'yi öldürdüklerini aktardı.

Afganistan'ın 20 yıllık işgalini sona erdirdiklerini anımsatan Biden, terörle mücadeleden vazgeçmediklerini, ABD halkını tehdit edebilecek her odağa karşı kararlı olduklarını söyledi.

Biden, "Nerede bulunurlarsa bulunsun bu terörist faaliyetleri izlemeye ve engellemeye devam edeceğiz ve Amerikan halkını savunmak için gerekli olanı yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Ne yıkıldıysa, biz onardık. Tehdit edileni güçlendirdik. Saldırıya uğrayan, yılmaz ruh hiçbir zaman sarsılmadı" diye konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ise, 11 Eylül saldırısında veya saldırı sonrasında yapılan terörle mücadele faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin büyük bir fedakarlıkta bulunduğunu dile getirdi.

Mark Milley, şunları kaydetti:

Teröristler bizi yok edebileceklerine, bu milleti birbirine bağlayan değerlerimizi yok edeceklerine inanıyorlardı ve yanıldılar. Terör bizi asla yok edemeyecek. Bu fikri asla yok edemeyecekler. Bu fikir Amerika'dır. Nereden geldiğimize, soyadımızın ne olduğuna, derimizin rengine veya hangi dine mensup olduğumuza bakılmaksızın hepimizin Amerikalı olduğu fikrini asla ortadan kaldıramayacaklar.

ABD Savunma Bakanı Austin ise yaptığı konuşmada, 21 yıl önce bulundukları yerin duman, ateş ve yıkıntılar içinde kaldığını ve orada hayatta kalmayı başaranların yıkıntılar altında kalanlara yardım etmek için büyük fedakarlık gösterdiğini hatırlattı.

Austin, geçen yıl ABD'nin Afganistan'daki savaşını bitirdiklerini ifade ederek, ülkesinin terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.