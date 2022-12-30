ABD Başkanı Biden'dan 6 eski hükümlüye özel af

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, geçmişte uyuşturucu ticaretinden hapis yatan 66 yaşındaki Gary Parks Davis ve 50 yaşındaki Edward Lincoln De Coito III, askerlik görevini ifa ederken uyuşturucu kullanmaktan suçlu bulunan 37 yaşındaki Vincente Ray Flores ve uyuşturucu yetiştirmek amacıyla bir mekanı kiraya veren 73 yaşındaki John Dix Nock'u affetti.

Biden'ın affettiği kişiler arasında geçmişte kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren ve ikinci derece cinayetten hüküm giyen 80 yaşındaki Beverly Ann Ibn-Tamas ile vergi levhası bulundurmadan içki sattığı için hapis yatan 77 yaşındaki Charlie Byrnes Jackson da yer aldı.

Amerikan Anayasası'na göre başkanlar, hüküm giyen kişilerin suçlarını itiraf etmeleri, cezalarını tamamladıktan sonra toplumla kaynaşarak iyi örnek olmaları üzerine uygun görülen suçlular için af yetkisine sahip.

Söz konusu af sayesinde, belli suçlardan hüküm giymiş ve cezasını tamamlamış kişilerin hayatlarının devamında silah ruhsatı alma, meslek sahibi olma gibi bazı medeni haklarda önlerine çıkan engeller kalkıyor.