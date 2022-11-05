ABD Başkanı Biden, Elon MUsk'ı eleştirdi

Demokratik Parti'nin Illinois eyaletinde cuma günü düzenlenen bağış toplama kampanyasında konuşan Biden, "Elon Musk gidip tüm dünyaya yalanlar saçan bir sosyal medya platformunu satın aldı. Amerika'da editör kalmadı" dedi.

ABD liderinin açıklamaları, Musk'ın Twitter'ın başına geçtikten sonra gerçekleştirdiği tartışmalı değişikliklerin ardından geldi.

Musk, uzun bir hukuki sürecin ardından Twitter'ı geçen hafta resmen 44 milyar dolara satın almıştı.

Teknoloji milyarderi, platformun yönetim kurulunu feshederek kendisini tek yönetici yapmıştı. İşine son verilen üst yöneticiler arasında İcra Kurulu Başkanı Parag Agrawal, Mali İşler Müdürü Ned Sega ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor da yer almıştı.

General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi dev firmalar, tepki olarak Twitter'daki reklam harcamalarını bir süreliğine durduracağını açıklamıştı. Platformun gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ı reklamlardan geliyor.

Musk, dün hesabından yaptığı paylaşımda şirketin gelirlerinde büyük düşüş yaşandığını itiraf etti:

İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş oldu. Acayip berbat bir durum! Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar.

Twitter'ın güvenlikten sorumlu yöneticisi Yoel Roth, şirketteki kapsamlı işten çıkarmalar sonucu çalışanların yarısının kovulduğunu söyledi. Roth, tweetinde güvenlik ekibinin de yüzde 15'inin işine son verildiğini bildirdi.

Musk ise paylaşımında şirketin günde 4 milyon dolar kaybettiğini ve işten çıkarmaların zorunlu olduğunu savundu.

Öte yandan kovulanlar arasında içerik iyileştirme, güvenlik ve dezenformasyonla mücadele ekiplerinde çalışanların yer alması, özellikle ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi endişe yarattı.

Kaynak: Independent Türkçe