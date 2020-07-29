ABD Başkanı Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile kameraların karşısına geçti.

TikTok'un Çin yönetimi ile bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin Donald Trump, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." dedi.

Trump, bugün Facebook, Amazon, Apple ve Google Üst Yöneticilerinin (CEO) ABD Temsilciler Meclisinde katılacağı oturumu yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Hazine Bakanı Mnuchin de bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek, "TikTok konusunda bu hafta Trump'a bir öneri sunacağız. Elimizde birkaç farklı seçenek var." diye konuştu.

"Almanya bizden yararlandı"

Donald Trump, ABD'nin Almanya'dan yaklaşık 12 bin askerini çekme kararına ilişkin ise "Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalci davranıyor. Almanya yıllarca bizden ve askerimizden yararlandı. Şimdi askerimizi çekiyoruz. Ödemelerini yapmaya başlayacaklardır." ifadesini kullandı.

ABD'nin NATO'nun savunmasına en çok para harcayan ülke olduğunu belirten Trump, diğer ülkelere düşen ödemenin yüzde 2 yerine yüzde 4 olması gerektiğini vurguladı.

Rusya'ya "Taliban'a para teklifi" konusunda gözdağı

ABR Başkanı Trump, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban'a para teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Birçok insan bu iddianın doğru olmadığını söylüyor ama Rusya bunu gerçekten yaptıysa çok sinirlenirim" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Afganistan müdahalesinde "bir servet ve birçok insanını kaybettiğini" söyleyen Trump, "Para teklifi iddiaları gerçekse gereken yanıtı veririz. Daha önce kimse, Rusya, Çin ya da İran konusunda benim kadar sert olmamıştı" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA