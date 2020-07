ABD Başkanı Trump Twitter'ın 'gündemdekiler' listesini 'yasa dışı' olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'ın "gündemdekiler (trending)" listesine ilişkin, "Gerçekten saçma, yasa dışı ve tabii ki adaletsiz." nitelendirmesinde bulundu.

Uzun zamandır sosyal medya platformu Twitter ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada platformun "gündemdekiler" listesini hedef aldı.

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair!