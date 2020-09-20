ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkemeye

ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina eyaletinde yapacağı seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, dün hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'ün yerine yeni adayın belirlenmesi sürecine herkesin saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Daha önce de birçok başkanın seçim yılında mahkemeye aday gösterdiğini hatırlatan Trump, "Sürecin çok hızlı olabileceğini düşünüyorum. Bize oy veren milyonlarca insanın bize verdiği bir hak ve sorumluluk bu. Adayımın büyük ihtimalle bir kadın olacağını söyleyebilirim. Gelecek hafta muhtemelen açıklayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin liberal yargıçlarından Ginsburg, 87 yaşında pankreas kanserinden dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 01:20