ABD, Belarus'la ilişkisini kesti

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rusya ve Belarus’a yönelik seyahat uyarılarını güncelleyerek, bu iki ülkeye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu ve Belarus'taki diplomatik faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Belarus'a ilişkin seyahat uyarısı açıklamasında, Ukrayna'ya Rus askeri saldırısı ve Belarus'ta Ukrayna sınırı boyunca Rus askeri yığınağına dikkati çekilerek, vatandaşlara "Belarus'a seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat 2022'de Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümet çalışanlarının ayrılmasını ve Minsk'teki ABD Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin askıya alınmasını emretti. Rutin ve acil tüm konsolosluk hizmetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Belarus'ta konsolosluk hizmetine ihtiyaç duyan ABD vatandaşları, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde terk etmeye çalışmalı ve başka bir ülkedeki ABD büyükelçiliği veya konsolosluğu ile iletişime geçmelidir."

Dışişlerinin Rusya’ya yönelik seyahat uyarısında ise "Rus güçlerinin Ukrayna'daki sebepsiz ve haksız saldırısı, Rusya'ya giriş ve çıkışların sınırlı olması ve yerel yasaların keyfi olarak uygulanması, Rus hükümetinin güvenlik görevlileri tarafından ABD vatandaşlarına yönelik taciz potansiyeli, terörizm, (ABD) büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı yeteneği, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Rusya'ya seyahat etmeyin." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketin Rusya'ya giriş ve çıkış uçuşlarını iptal ettiği ve çok sayıda ülkenin hava sahalarını Rus uçaklarına kapattığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna ek olarak, güney Rusya çevresindeki hava sahası kısıtlandı ve bölgedeki bazı havaalanları kapandı. Bu bölgelere veya Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmeyi düşünen ABD vatandaşları, sınırdaki durumun tehlikeli ve öngörülemez olduğunun farkında olmalıdır."

Rusya'da yabancılara yönelik taciz riskine işaret edilen açıklamada, "Devam eden silahlı çatışma göz önüne alındığında, ABD vatandaşlarına Rusya'dan Ukrayna'ya kara yoluyla seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edilir." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında "28 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığı, uygun aile üyelerinin ve acil durum personeli olmayan personelin ABD Moskova Büyükelçiliği'nden gönüllü olarak ayrılmasına izin verdi." denildi.