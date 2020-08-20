ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra yaşananları kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı açıklamasında, Belarus halkının "geleceklerini belirlemek için barışçıl şekilde görüşlerini ifade etmelerini" desteklediğini vurgulayarak, "Belarus'un egemenliği toprak bütünlüğünün yanı sıra Belarus halkının dış müdahale olmadan liderlerini ve kendi yollarını seçme isteklerine desteğimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Kayıp kişiler hakkında hesap verilmesi çağrısı yapıyoruz"

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerden dolayı endişeli olduklarının altını çizen Pompeo, şunları kaydetti:

"Barışçıl protestocular ve gazetecilere yönelik şiddeti, muhalefet liderleri ve barışçıl göstericilerin gözaltına alınmasını, internet hizmetine erişimin engellenmesini ve gözaltındaki kişilere kötü muameleyi kınıyoruz. Haksız yere gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılması ve kayıp kişiler hakkında hesap verilmesi çağrısı yapıyoruz."

Pompeo, ABD'nin "özgür ve adil seçimleri" desteklediğine işaret ederek, "Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimler, standartları karşılayamadı." yorumunda bulundu.

Belarus'un da ABD gibi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi olduğunu ve seçim standartlarını bu kuruluşun belirlediğini anımsatan Pompeo, "Belarus hükümetini, AGİT Başkanı'nın diyalog için aracılık etme ve tüm paydaşlarla görüşme teklifini kabul etmeye çağırıyoruz." mesajını verdi.

Pompeo, Belarus hükümetini, toplumla aktif ilişkiye girmeye davet ederek, "Belarus'taki seçim kuralsızlıkları, seçimdeki insan hakları ihlallerini ve seçimlerin ardından yapılan baskıları bağımsız bir şekilde araştıracak uluslararası çabaları destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'taki protesto gösterileri

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia etmişti.

Ülkede seçim akşamı başlayan ve hala süren protesto gösterilerinde, polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları dün, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı.

AB tarafından da Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 22:02