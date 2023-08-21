ABD Belarus'taki vatandaşlarını tahliye ediyor

ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini isteyerek Belarus, Rusya ve Ukrayna'ya seyahat uyarısında bulundu.

ABD Minsk Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'taki ABD vatandaşlarının Litvanya ve Letonya ile olan sınır kapıları üzerinden veya uçakla ülkeden ayrılmaları gerektiği vurgulandı.

"RUSYA'YA VEYA UKRAYNA'YA SEYAHAT ETMEYİN"

Yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının Beyaz Rusya'dan kara yoluyla Polonya'ya girmelerine izin verilmediği vurgulanırken, 'Rusya'ya veya Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı yapıldı.

Beyaz Rusya'ya seyahat etmek zorunda olan ABD vatandaşlarından ise, tedbirli olunması istendi.

ABD Büyükelçiliği, yayınladığı uyarı için gerekçe olarak ise Belarus yetkililerinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kolaylaştırmaya devam etmesini, Rus askeri güçlerinin Belarus'a yığınak yapmasını, yerel yasaların keyfi uygulanmasını, iç karışıklık potansiyelini, gözaltı riskini ve büyükelçilik hizmetlerinin sınırlı olmasını gösterdi.