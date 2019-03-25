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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin bir kez daha uluslararası hukuku yok saydığını, bu kararın, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına Twitter'dan tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık kararını imzalaması üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD, bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek bölgede gerilimi daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 20:24
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