ABD: BMGK'nın Kuzey Kore konusundaki ataleti utanç verici ve tehlikeli

BMGK'da Kuzey Kore ve silahsızlanmayla ilgili bir oturumda söz alan Greenfield, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini şiddetli bir şekilde kınadı.

Greenfield, BMGK'nın Kuzey Kore'nin Konsey kararları ihlallerine tepki göstermesi gerektiğini belirterek, "BMGK'nın iki daimi üyesi tüm bu ihlallere rağmen bizi sessizliğe itti." açıklamasında bulundu.

BMGK'nın görevini yerine getiremediğini değerlendiren Greenfield, tüm Asya bölgesinin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Greenfield, "Eğer bu iki daimi üye ülke Konsey'in görevini yerine getirmesini engellemeye devam ederse, Kuzey Kore silahları geliştirmeye ve denemeye devam eder. BMGK'nın Kuzey Kore konusundaki ataleti sadece utanç verici değil aynı zamanda tehlikeli." diye konuştu.

Konsey'in geç olmadan barışçıl bir çözüm içi çaba sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Greenfield, tüm üye ülkelere Kuzey Kore'yi tek bir sesle kınama çağrısında bulundu.

Öte yandan ABD ile birlikte Arnavutluk, Ekvator, Malta, Mozambik, Güney Kore, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere ortak bir açıklama yayınlayarak Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, "BMGK'nın Kuzey Kore'nin yasadışı bir şekilde nükleer cephane oluşturma çabalarına karşı tek bir sesle tepki verme vakti geldi. Konsey'in sessizliği Kuzey Kore yetkililerini cesaretlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde kınayarak, tahrik edici davranışlardan kaçınma ile diyalog çağrısında bulundu.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığını bildirmişti. 2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana üçüncü olarak kayda geçmişti.