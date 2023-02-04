ABD, Çin "casus balonunu" düşürdü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Pekin ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü.

Çin "casus balonunu" düşürme hazırlığı yapılmıştı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada,"Savunma Bakanlığı'nın ulusal güvenlik çabalarını desteklemek için Wilmington, Myrtle Beach ve Charleston uluslararası havaalanlarındaki kalkış ve varış seferlerinin durdurulduğu" bildirilmişti.

FAA ayrıca Kuzey ve Güney Carolina kıyı şeridi üzerindeki hava sahasının da uçuşa kapatıldığını duyurmuştu.

FAA'nın da bu nedenle Kuzey ve Güney Carolina kıyı şeridi üzerindeki hava sahasını geçici olarak kısıtladığı belirtilmişti.

ABD ile Çin arasındaki son gerginlik: "Casus balon"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı. Başkan Biden da bugün konuya ilişkin ilk yorumunu yaparak, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." ifadesini kullanmıştı.