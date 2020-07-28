banner15

ABD Çin'den gönderilen tohum paketleri nedeniyle soruşturma başlattı

ABD'de, yüzlerce kişiye Çin'den sipariş edilmemiş tohum paketlerinin gönderilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD Çin'den gönderilen tohum paketleri nedeniyle soruşturma başlattı

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'de birçok kişi son günlerde Çin'den istenmeyen tohum paketleri aldı.

İç Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, yasaklı tohumların yasa dışı şekilde girişini engellemek ve ülke tarımını istilacı böcek ve zararlı bitkilerden korumak için soruşturma başlattı.

Yüzlerce ABD vatandaşına gönderilen bazı tohum paketlerinin üzerinde mücevher, oyuncak veya kablosuz kulaklık içerdiğine dair ifadeler yer aldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 18:48
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48