ABD: Çin'in Rusya'ya askeri destek sağladığını görmedik

ABD Başkanı Joe Biden'ın katılacağı güvenlik zirvelerine eşlik etmek üzere Brüksel'e gidişinde basın mensuplarına Ukrayna gündemini değerlendiren Sullivan, Çin ile ilgili son durumu yorumladı.

Sullivan, bir soru üzerine, "Çin'den, Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere askeri ekipman sağlandığını görmedik ya da buna dair elimizde bir delil yok ancak bu durumu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Pekin'in Moskova'ya olası bir askeri destek vermesi durumunda bunun ne tür sonuçlar doğuracağı konusunda Çinli yetkililere net mesajlarını ilettiklerini kaydeden Sullivan, bu konuda Avrupalı müttefiklerle aynı pozisyonda olduklarını vurguladı.

Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanacak

Öte yandan Sullivan, 24 Mart'ta Brüksel'de yapılacak görüşmelerde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını, bu kapsamda çok sayıda Rus yetkilinin yaptırım listesine ekleneceğini belirtti.

Ukrayna'ya ne gibi savunma desteklerinin verileceği konusunun da görüşmelerde ele alınacağını vurgulayan Sullivan, G7 zirvesinde ise küresel enerji ve gıda politikalarının kapsamlı şekilde değerlendirileceğini söyledi.