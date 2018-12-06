ABD-Çin ticaret savaşında yeni perde Huawei krizi

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmasının, son dönemde ticaret savaşı yapan ABD ve Çin arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebileceği belirtiliyor.

Huawei şirketini ABD menşeli ürünleri İran'a gönderdiği iddiasıyla soruşturan ABD'nin Mıng'ın New York'ta "tanımlanmamış suçlamalardan" yargılanmak üzere iadesi arayışında olduğu ifade edildi.

Mıng'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de G-20 Zirvesi sırasında "iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi" konusunda uzlaşmasından çok kısa bir süre sonra gözaltına alınması ise dikkat çekici bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

"ABD, Huawei'yi hedef alarak mesaj veriyor"

Çin Komünist Partisinin yayın organı Global Times gazetesi, ABD'nin Huawei'yi hedef alarak uluslararası topluma mesaj verdiğini yazdı. Haberde, ABD'nin şirketin uluslararası saygınlığına zarar vermeye çalıştığı ve hukuk adına teknoloji devinin küresel piyasasını nişan aldığı yorumu yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD ve Kanada'dan, gözaltı nedenini açıklığa kavuşturmalarını ve Mıng'ın derhal serbest bırakılmasını isterken, Huawei'den yapılan açıklamada, Mıng Vancou'nun Kanada'da uçak değiştirdiği sırada New York'ta "tanımlanmamış suçlamalarla" yüzleşmesi için ABD adına gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

G20'DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Tutuklamanın G20 Liderler Zirvesinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in görüşmesi sonrası gerçekleşmesi, iki ülke arasındaki normalleşme adımlarına engel olacağı tahmin ediliyor.

ABD ve Çin Devlet Başkanları, Arjantin’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde bir araya gelmiş, olumlu adımlar atma kararı almışlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 13:46