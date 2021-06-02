ABD'de 1 aylık seferberlik

Başkan Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 salgını ve aşılama çalışmalarında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki yetişkinlerin yüzde 52'sinin Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğuna işaret eden Biden, 4 Temmuz'a kadar bu oranı yüzde 70'e çıkarma hedefi koyduklarını bildirdi.

Biden, "Bugün, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için bir aylık seferberlik ilan ediyoruz. Herkes üstüne düşeni yaparsa 4 Temmuz'da Kovid-19'dan bağımsızlığımızı ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bazı kesimlerindeki aşı karşıtlığına da işaret eden Biden, "Zaten çok fazla bölünmüş olan ülkemizin, bir de aşılı-aşısız diye bölünmesini istemiyorum." dedi.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güney ve orta batı eyaletlere "ulusal aşı turları" düzenleyeceğini, Harris'e bu turunda eşi Jill Biden, Harris'in eşi Douglas Emhoff ve bazı kabine üyelerinin de eşlik edeceğini kaydetti.