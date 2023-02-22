ABD'de, 11 Eylül tazminatlarının Afgan varlıklarından karşılanması talebi reddedildi

BBC'nin haberine göre Hakim George Daniels, yayımladığı karar metninde, ABD tarafından dondurulan Afgan para kaynaklarına ulaşmak için yasal bir yetkilerinin olmadığını ve dolayısıyla tazminatların söz konusu kaynaklardan ödenmesi taleplerini reddettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Taliban yönetimini tanımadığını hatırlatan Daniels, tazminat taleplerini kabul etmesinin, ABD hükümetinin politikasına ters düşeceğinden bunun mümkün olmadığını aktardı.

Daniels, 11 Eylül saldırılarından dolayı hakimlerce onaylanan tazminat haklarının mahfuz tutulduğunu vurgularken, "Ancak bu tazminatlar, Afganistan Merkez Bankasına ait kaynaklardan alınamaz." ifadesini kullandı.

Tazminatların Afgan halkı veya önceki Afganistan İslam Cumhuriyeti hükümetine yüklenmemesi gerektiğini söyleyen Daniels, "11 Eylül terör saldırılarından sorumlu olan Taliban'ın bunu ödemesi gerekiyor." dedi.

ABD yönetimi, Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle Afganistan Merkez Bankasının uluslararası finans kuruluşlarında yer alan hesaplarındaki 3,5 milyar doları dondurmuştu.

Taliban yönetimi ve Afgan sivil toplum kuruluşları, 3,5 milyar doların serbest bırakılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ise Taliban yönetimini resmi olarak tanımadığı için söz konusu rezervin Taliban'ın eline geçmesini istemiyor.​​​​​​