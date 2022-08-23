ABD'de 3 eyalette seçim var

Ülkede Demokrat Partinin kalelerinden biri olarak bilinen New York şehrinde bu yıl yeni çizilen seçim bölgesi haritası, Demokrat adaylar arasında kargaşaya neden olurken bazı milletvekillerinin bölge değiştirmesine, bazı güçlü Kongre üyelerinin de karşı karşıya gelmesine neden oldu.

30 yıldır Manhattan’ın üst batı bölgesini temsil eden 75 yaşındaki Jerry Nadler ile üst doğu bölgesini temsil eden 76 yaşındaki Carolyn Maloney, iki bölgenin 12. seçim bölgesi olarak birleştirilmesiyle bugün sandıkta mücadele ediyor.

Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile New York Times gazetesince desteklenen Nadler, halen Kongrenin Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu başkanı konumunda bulunurken rakibi Maloney de diğer güçlü bir komisyon olan Meclis Gözetim Komitesinin başkanı olarak görev yapıyor.

Nadler ve Maloney’nin karşılarında ayrıca "Artık Kongrenin yeni yüzlere ihtiyacı var." kampanyası yürüten aynı partiden 38 yaşındaki Süraj Patel adlı avukat bir aday yer alıyor.

New York’ta gözlerin çevrildiği diğer önemli bir alan olan 17. seçim bölgesinde Demokratlar Meclisi kampanya kolunun başkanı Sean Patrick Maloney ile eyalet senatörü Alessandra Biaggi kozlarını paylaşıyor.

Eski Bronx bölgesi Kongre üyesi Mario Biaggi’nin torunu olan ve ilerici (progressive) olarak bilinen Alessandra Biaggi’yi New York’un en popüler genç Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez desteklerken Maloney’i de eski Başkan Bill Clinton’un desteğini almış bulunuyor.

Maloney, Biaggi’yi "aşırı liberal" diye tanımlayarak ön seçimleri kazanması halinde 8 Kasım’da gerçekleştirilecek ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaya karşı kaybedeceğini savunuyor.

Öte yandan siyasi gözlemciler, iki ay önce eyalet çapında eyalet meclisi için ön seçimlerin yapılmış olmasından dolayı bugün New York'taki Kongre ön seçimlerine katılımın düşük olmasının beklendiğini kaydediyor.

Florida'da Demokratlar Vali DeSantis'e karşı adayını arıyor

Bugün ön seçimin yapıldığı diğer eyalet Florida’da ise son aylarda ulusal haberlere konu olan ve eğer eski ABD Başkanı Donald Trump aday olmazsa 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden adaylığını koyması beklenen Vali Ron DeSantis’e karşı Demokratlar yarışıyor.

Florida Valiliği için Demokrat Partiden adaylığını koyan Charlie Crist ile Nikki Fried’ten hangisi bugün yapılan ön seçimlerde ipi göğüslerse kasımdaki ara seçimde DeSantis’in rakibi olacak.

Florida’nın Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio’nun karşısına partisinden aday çıkmazken Demokrat Partiden 3 aday adayı kasımda Rubio ile sandıkta yarışmak üzere mücadele veriyor.

Oklahoma eyaletinde ise 2020 seçimlerinde Kongreye giren Cumhuriyetçi Senatör James Inhofe’nin "Kongredeki dönemini bitiremeyeceğini" söyleyerek siyasetten çekilmesi ile boş kalan koltuğu için seçmenler sandığa gidiyor.

Eski eyalet meclisi Başkanı T.W. Shannon ile Temsilciler Meclisi üyesi Markwayne Mullin kasımda Demokrat Partiye karşı yarışmak için uğraşıyor.

Trump’ın destek verdiği Mullin’in son haftalarda yapılan anketlerde Shannon’un önünde olduğu kaydediliyor.

ABD'de 5 eyalet daha ön seçim yapacak

Ara seçimlere kadar ülkede ön seçim yapılacak 5 eyalet daha bulunuyor. 6 Eylül’de Massachusetts, 13 Eylül’de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak 8 Kasım’da Louisiana ön seçim için sandığa gidecek.

Louisiana'da Senato adayını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçimin gerçekleşeceği günde gerçekleştirilecek.

Amerikalılar, 8 Kasım 2022’deki ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde "primary" denilen ön seçimlere girerek kendi partisinden diğer adayları geride bırakıyor ve rakip parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.