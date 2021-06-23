ABD'de 358 kişi daha Kovid-19'a yenik düştü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 602 bin 469'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 1250 artışla 33 milyon 556 bin 330'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 358 artarak 602 bin 469 oldu.

California, 3 milyon 810 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 988 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 373 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 632 ve Texas'ta 52 bin 150 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 177 milyondan fazla kişiye ilk doz, 150 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 28 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 54 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 504 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 390 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

AA