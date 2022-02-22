ABD'de 50 bin 84 pozitif vaka daha

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 656 artarak 935 bin 992'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 50 bin 84 artarak 78 milyon 529 bin 492 oldu.

Ülkede 656 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 935 bin 992'ye çıktı.

California 8 milyon 895 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 581 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 84 bin 24 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 83 bin 759, Florida'da ise 68 bin 902 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,9'una en az bir doz, yüzde 68,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyona yakın kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 93 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.