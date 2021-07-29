ABD'de 8,2 şiddetinde deprem: Tsunami ilk önce Sand Point'i vuracak

ABD'nin Alaska eyaletinde, yerleşim yerlerine 168 kilometre uzaklıkta 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca eyalet için tsunami uyarısı da yapıldı. Bölgede, artçı depremlerin yaşandığı öğrenildi. Tsunaminin ilk olarak eyaletin Sand Point şehrini vuracağı tahmin ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede. Bölgenin, çok şiddetli depremin ardından 6.2 ve 5.6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsıldığı bildirildi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi ayrıca tsunami uyarısı yayınladı. Tsunami'nin yaşanması durumunda dalgaların ilk olarak Sand Point şehrini vuracağı tahmin ediliyor.

Sosyal medyada sokaklarda siren seslerinin yankılandığı iddia edilen görüntüler dolaşırken, bölgede panik havası yaşanıyor.

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Sık sık büyük depremlere sahne olan Alaska'da, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz 2020'de ise Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve tsunami uyarısı verilmişti.

SonDakika