ABD'de 854 kişi daha öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 854 kişi daha artarak 543 bin 849'a yükseldi.
Amerika 24.03.2021, 17:08 24.03.2021, 17:14
ABD'de Johns Hopkins üniversitesinden alınan verilere göre salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 854 artarak 543 bin 849'a çıktı.
California'da durum
California 3 milyon 646 bin 941 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 762 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 16 binden fazla vakayla Florida izliyor.
ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 798 ölümle önde giden California'yı, 49 bin 462 ölümle New York ve 47 bin 527 ölümle Texas takip ediyor.
Kaynak: AA
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