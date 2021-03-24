ABD'de 854 kişi daha öldü

ABD'de Johns Hopkins üniversitesinden alınan verilere göre salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 854 artarak 543 bin 849'a çıktı.

California'da durum

California 3 milyon 646 bin 941 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 762 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 16 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 798 ölümle önde giden California'yı, 49 bin 462 ölümle New York ve 47 bin 527 ölümle Texas takip ediyor.