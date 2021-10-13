ABD'de 90 bin kişi 'ölümü seçti'

ABD'de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılanmayı reddettiği için hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının en az 90 bin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kiaser Aile Vakfının (KFF) araştırmasında, ABD'de Kovid-19 aşısına erişimi olduğu halde uygulamayı reddeden yetişkinler arasında son 4 ayda gerçekleşen 90 bin ölüm vakasının "önlenebilir" olabileceği belirtildi.

Söz konusu ölümlerin çoğunun geçen ay Kovid-19'un Delta varyantı vakalarındaki artış nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

KFF tarafından, bu ölümlerin engellenebilir olup olmadığını belirlemek üzere hazirandan bu yana tüm aşısız ölümlerin incelendiği bildirildi.

Eylülde günde ortalama 1899 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğine, bunun günde yaklaşık 2 bini bulan kalp hastalığı ölümlerinden sonra ikinci büyük rakam olduğuna vurgu yapıldı.

KFF'nin incelemesi, ABD'de Kovid-19 aşısı yaptırmak isteyen herkes için fazlasıyla aşı bulunmasına rağmen eylülde 25 ila 54 yaş arasında salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin de önceki aylardan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Beyaz Saray koronavirüs müdahale koordinatörü Jeff Zients yaptığı açıklamada, eylül sonlarında hastaneye yatış ve ölümlerin artmasının ardından aşı yaptırma oranında hafif artış görüldüğünü, ancak ABD'de hala yaklaşık 66 milyon kişinin uygun olduğu halde aşı yaptırmadığını söylemişti.