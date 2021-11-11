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ABD'de ailelerin yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle problem yaşıyor

Dünyaca ünlü ABD'li araştırma şirketi Gallup, yaptığı araştırmada ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşandığını ortaya koydu.

Amerika 11.11.2021, 23:51
ABD'de ailelerin yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle problem yaşıyor

ABD’de her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşandığını belirtti.

Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ülke genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti.

Ankette, 1990’larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18’lerde olduğuna dikkat çekildi.

En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette, ancak uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarda artış gösterdiğinin altı çizildi.

Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.

Kaynak: AA
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#ABD #gallup #uyuşturucu
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