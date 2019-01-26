ABD'de basın müzesi 372,5 milyon dolara satıldı

ABD'de gazeteciliği ve basın özgürlüğünü temsil eden Newseum müzesi, içinde bulunduğu borç ve mali sorunlar nedeniyle 372,5 milyon dolar karşılığında Johns Hopkins Üniversitesine satıldı.

Newseum'un kurucusu ve finansörü olan Özgürlük Forumu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Jan Neuharth, satışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Neuharth, müzenin son yıllarda mali olarak ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, satışın zor ama alınması gereken bir karar olduğunu ifade etti.

Program ve etkinliklerin Johns Hopkins Üniversitesi yönetiminde finansal olarak daha istikrarlı bir şekilde devam edeceğini aktaran Neuharth, "Basın özgürlüğünü savunmak ve daha adil bir basının önemi hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek için programlarımızı sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi yönetiminden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise satışın özellikle gazetecilik bölümü öğrencilerine büyük fayda sağlayacağı vurgulandı.

Müze yönetimi, 2016'da ciddi zarar ettiğini açıklamış, elde ettiği 55 milyon dolar gelirden 8,2 milyon dolar daha fazla harcama yaptığını kaydetmişti.

ABD Kongresi'ne çok yakın bir mesafede bulunan ve 23 bin metrekare alana sahip Newseum müzesi, gazeteciliğe adanmış nadir müzelerden biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA