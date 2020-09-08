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ABD'de başkan kim olacak? Trump mu, Biden mi?

ABD’de yapılacak 59. başkanlık seçimleri şimdiden yakın tarihin en önemli seçimlerinden biri olmaya aday.

ABD'de başkan kim olacak? Trump mu, Biden mi?

Mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokratların 77 yaşındaki adayı Joe Biden'ı karşı karşıya getiren seçimde iki taraf arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

İki aday birbirlerine karşı sert eleştirilerde bulunmaktan kaçınmıyor.

AA’nın yaptığı çalışmada, başkanı belirleyen seçim sisteminin detayları, başkan adayları ve yardımcılarının profilleri gibi merak edilen sorulara yanıt bulunuyor.

Bir başka önemli konu başlığı da seçimin sonucunu belirleyen en önemli faktörlerin başında gelen “swing states” yani “salıncak eyaletler”in önemi ve başkan adayları arasındaki son anket sonuçları.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de posta yöntemiyle oy kullanmanın seçime olası etkileri de çalışmada yer alıyor.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği seçimin farklı boyutları uzman yorumları eşliğinde değerlendiriliyor.  

Kaynak: AA

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