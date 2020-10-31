ABD'de başkanlık seçimlerinde rekor erken oy kullanma sayısına ulaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimleri'nde rekor sayıda erken oy kullanıldı. Seçimlere dört günü kalan oyunu posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanan seçmen sayısı 86 milyonu aştı.

Florida Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ülkede son yüzyılda yapılan seçimlerdeki "en yüksek erken oy kullanım oranına" ulaşıldığı belirtilirken, 2016 seçimlerindeki toplam oy kullanma oranının şimdiden geçildiği kaydedildi.

Donald Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinde ABD'li seçmenlerin yüzde 58'i sandık başına gitmişti.

Elektronik postayla oy kullanma

Ülkede etkisini gösteren Covid-19 salgını sebebiyle seçmenlerin çoğunluğunun elektronik posta yoluyla oy kullandığı, birçok kişinin ise kalabalık ortamlarda bulunmamak için seçim bölgelerine sabahın erken saatlerinde gittiği görüldü.

Seçmenlerin 30.6 milyonu oyunu doğrudan seçim bölgelerinde kullanırken, neredeyse 56 milyonu mail yoluyla demokratik haklarını yerine getirmeyi tercih etti.

Uzmanlar oy kullanma rakamlarının 2016 seçimlerindeki 138 milyon barajını geçeceğini belirtiyor. ABD'de dört sene önceki seçimlerde erken oy kullananların sayısı sadece 47 milyonda kalmış, büyük çoğunluk 3 Kasım tarihini beklemişti.

Demokratlar e-posta oylarıyla Cumhuriyetçileri geride bıraktı

Öte yandan 20 eyaletten alınan verilere göre Joe Biden'ı destekleyen kayıtlı Demokrat seçmenlerden 18.2 milyonunun şu ana kadar elektronik posta yoluyla oy kullandığı ve bu alanda Cumhuriyetçi seçmenleri geçtiği kaydedildi.

Kayıtlı Cumhuriyetçi seçmenlerden ise şu ana kadar 11.5 milyon kişinin oy kullandığı, herhangi bir partiye kayıtlı olmayan 8.8 milyon kişinin de oyunu internet üzerinden verdiği belirtildi.

Kaynak: EURONEWS

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 17:39