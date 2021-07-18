ABD'de beyzbol maçında silah sesleri: 4 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da bulunan Nationals Park stadyumunun önünde dört kişi vuruldu. Binlerce kişinin izlediği beyzbol maçı sırasında yaşanan panik nedeniyle maça ara verildi.

Olay, cumartesi gecesi Washington Nationals ile San Diego Padres takımları arasında gerçekleşen maç sırasında yaşandı. Silah sesleri nedeniyle seyircilerin panikle stadyumu terk etmek istemesinin neredeyse izdihama yol açtığı belirtildi.

Beyzbol maçına ara verildi

Yaşanan panikle maça ara verilirken, maçta bulunan bir gazeteci de yapılan anonslarla seyircilerin bilgilendirildiğini ve yerlerinde kalmalarının istendiğini aktardı.

Yaklaşık 10 dakika sonra yapılan anonsta ise, "Olayın stadın üçüncü kapısında gerçekleştiği, taraftarların CF ve RF kapılarından çıkmalarının istendiği" duyuruldu.

Ayrıca olay yerine çok sayıda polis ve ambulans da sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Metropolitan Polis Departmanı sözcüsü Dustin Sternbeck, olayın ardından iki kişinin vurulduğunu söyledi. Müfettişler, ön bilgilere dayanarak, kurbanlardan birinin stadyumda çalışan bir çalışan olduğunu bildirdi.

Washington polisi daha sonra ise "bu olayla bağlantılı iki kişinin daha hafif kurşun yaralarının tedavisi için bölgedeki hastanelere yönlendirildiğini" söyledi.

Maç durdurulduğunda Padres 8-4 öndeydi. Maçın pazar günü öğleden sonra tamamlanması kararlaştırıldı.