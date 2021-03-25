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ABD'de bir eyalette idam cezası kaldırıldı

Demokratların eyalet meclisinde çoğunluğu elde etmesiyle Virginia'da idam cezası kaldırıldı.

Amerika 25.03.2021, 00:48
ABD'de bir eyalette idam cezası kaldırıldı

Şimdiye kadar 1400'e yakın idam cezası uygulanan Virginia'da idam cezası kaldırıldı.

Demokrat Vali Ralph Northern, eyalet meclisinden geçen idam cezasını yasaklayan tasarıyı “yapılacak ahlaki bir şey” diyerek imzaladı.

Ülkede idamı yasaklayan 23. eyalet olan Virginia, bu cezayı yaygın olarak uygulayan güney eyaletleri içinde "idama hayır" diyen ilk eyalet oldu.

Virginia, 1608’deki kuruluşundan bu yana 1400’e yakın idam cezası ile ülkedeki 50 eyalet içinde ilk sırada yer alıyordu.

Kaynak: AA
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