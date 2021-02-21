ABD'de Boeing '787 Dreamliner' tipi yolcu uçakları yeniden kontrollerden geçirilecek

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülkedeki havayolu şirketlerinin envanterinde bulunan 222 adet Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın yeniden denetlenmesi için bir talimat yayınladı.

Direktif, kargo bölümünde yer alan yerinden ayrılmış veya hasarlı “dekompresyon (basınç azaltma) panellerini” tespit etmeyi amaçlıyor. Bu kontrollerde, yerinden çıkmış panellerin tekrar yerlerine monte edilmesi, hasarlı ise yenisi ile değiştirilmesi isteniyor.

Dekompresyon panellerinde sorun olması halinde, kargo bölümünde olası bir yangına zamanında ve etkili bir şekilde halon gazı yayılarak (yangın söndürme gazı) müdahale etme imkanı zorlaşıyor veya imkansız hale geliyor.

Direktif yayınlandıktan sonra 45 gün içinde uçaklarda gerekli ilk kontrolün yapılması, daha sonraki 120 gün içinde ise ikinci kontrolün gerçekleşmesi gerekiyor. Her bir kontrolün maliyeti 56 bin doların üzerinde.