ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen kişi yakalandı
ABD'nin Virginia eyaletinde J.L. Dar Al-Hijrah camisinin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmadı.
Amerika 10.05.2021, 02:24
Fairfax County Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki J.L. Dar Al-Hijrah camisinin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalıştı.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve hakkında kamu düzenini bozmak, saldırı düzenlemek suçlarından dava açıldı.
Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi, saldırı üzerine başkent Washington çevresindeki camilerin ramazanda güvenlik önlemlerini artırması çağrısı yaptı.
Açıklamada ayrıca, hiçbir toplumun dini yükümlülüklerini yerine getirirken kendini güvensiz hissetmemesi ve korkutulmaması gerektiği vurgulandı.
Kaynak: AA
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