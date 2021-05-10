ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen kişi yakalandı

Fairfax County Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki J.L. Dar Al-Hijrah camisinin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalıştı.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve hakkında kamu düzenini bozmak, saldırı düzenlemek suçlarından dava açıldı.

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi, saldırı üzerine başkent Washington çevresindeki camilerin ramazanda güvenlik önlemlerini artırması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, hiçbir toplumun dini yükümlülüklerini yerine getirirken kendini güvensiz hissetmemesi ve korkutulmaması gerektiği vurgulandı.